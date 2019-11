Riguarda la demolizione e la ricostruzione dei gradoni dell’ex tribuna il progetto definitivo del primo lotto di lavori di riqualificazione del Parco Villa delle Rose di Lanciano, approvato con delibera di Giunta 363 del 21 novembre 2016 e presentato questa mattina.

L’importo dei lavori, 300mila euro, sarà finanziato con un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti per 285mila euro e con 15mila euro derivanti da opere di urbanizzazione.

Il primo lotto dei lavori riguarda esclusivamente la vecchia gradinata risalente agli anni 30 del secolo scorso: i sei livelli dei vecchi gradoni della tribuna saranno demoliti e successivamente saranno realizzati sette livelli, uno in più rispetto ad oggi.

La nuova gradinata sarà larga 10 metri e lunga circa 160 metri, accorciata di 30 metri rispetto alla precedente per consentire la realizzazione del futuro progetto di prolungamento del corso Trento e Trieste all'interno dell'area attualmente occupata dal campo “Esposito”.

Non sarà più tecnicamente una tribuna, ma una gradinata a sette livelli con circa 2400 sedute da 50 centimetri l'una, rivestite in pietra di Apricena (simile agli attuali cordoli di corso Trento e Trieste). I camminamenti saranno invece realizzati con porfido del Trentino. La recinzione esistente che delimita l'anello dell'ex ippodromo dalla gradinata sarà eliminata e darà spazio al primo dei sette gradoni.

Il settore Lavori Pubblici procederà ad indire gara di appalto, presumibilmente nel prossimo mese di gennaio. L'obiettivo dell'Amministrazione è far partire i lavori in tarda primavera e realizzarli entro il 2017. Il progetto è stato realizzato in house dai tecnici del settore Lavori Pubblici: ingegnere Stefano Rastelli, progettista; architetto Aldo Carosella, responsabile del procedimento; istruttore tecnico Lucio Gallucci, disegnatore; geometra Paolo Spoltore, responsabile della sicurezza; architetto Alessandro Sciarretta, architetto.

“Diamo seguito e concretezza al nostro progetto di città aperta, pulita, attenta alle esigenze dei cittadini, specie i più piccoli - dichiara il sindaco Mario Pupillo - cui chiederemo di scegliere il nome del rinnovato parco pubblico attraverso un concorso di idee aperto alle scuole di Lanciano”.

“E' il primo passo verso la completa riqualificazione del parco Villa delle Rose, - spiega Pino Valente - che come annunciato nei mesi scorsi sarà interessato da un intervento complessivo di 1,5 milioni di euro fondi comunali per 300mila euro, già stanziati e destinati a questo progetto e 1,2 milioni fondi regionali. Ringrazio il settore Lavori Pubblici per la grande disponibilità a realizzare il progetto esecutivo, con dedizione e professionalità”.