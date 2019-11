“L'Italia, l'Abruzzo, Lanciano si sono espressi con grande chiarezza sul Referendum. A Lanciano l'affluenza è andata oltre il 72%, con la netta affermazione del No 65%: un dato chiaro e definitivo, che tutti siamo chiamati a rispettare”. Così il sindaco Mario Pupillo si esprime all’indomani del voto referendario che ha portato alla vittoria del No (LEGGI QUI per dati su affluenza e risultati).

“Ho votato Sì e resto convinto della mia scelta, - prosegue Pupillo - e non perché a dirlo sia stato Matteo Renzi, ma perché credo fermamente che questo Paese abbia bisogno di un cambiamento, soprattutto per quanto riguarda le autonomie locali. Ho molto apprezzato il discorso della scorsa notte di Renzi - spiega il sindaco - ma credo che personalizzare e politicizzare il voto sia stato un grande errore che oggi paghiamo”.

Nessun accenno alla situazione politica locale ed un plauso ai cittadini per l’alta affluenza alle urne. “La grande partecipazione alla consultazione di ieri è il dato da cui ripartire per costruire un progetto condiviso di riforme che consenta all'Italia di vincere le sfide del presente e del futuro, per un'Italia più efficiente, più solidale, con un processo decisionale meno farraginoso e più attenta alle necessità dei cittadini. - conclude il sindaco Pupillo - Io credo nell'Italia e negli italiani. Sapranno resistere ai tentativi delle destre populiste europee e italiane che in queste ore stanno cercando di intestarsi una vittoria che invece appartiene solo ed esclusivamente al popolo italiano”.