Partiranno il prossimo 7 dicembre le iniziative natalizie proposte dal Comune di Lanciano in collaborazione con le associazioni cittadine dando vita ad un cartellone arricchito da circa 40 eventi tra concerti, mostre, mercatini e appuntamenti per i più piccoli. “Abbiamo deciso di dare largo spazio ad associazioni, parrocchie e realtà culturali cittadine per creare un programma natalizio il più condiviso possibile. - ha commentato l’assessore alla cultura Marusca Miscia - e dal 7 dicembre fino al 6 gennaio saranno tante le occasioni per vivere Lanciano nel periodo natalizio”.

Si parte con la 26esima edizione di Riscopriamo il Presepe organizzata dall’associazione Amici di Lancianovecchia (QUI il nostro articolo per conoscere meglio l’associazione) e con le giornate promosse dai commercianti di corso Bandiera in pieno spirito natalizio tra Babbo Natale e delle vere renne (LEGGI QUI l’articolo) e a seguire, 8 e 13 dicembre, il Natale in corso Roma con il magico mondo di Frozen.

Spazio anche ai concerti gospel organizzati dalla Pro Loco (il 16 dicembre) ed il tradizionale appuntamento targato Estate Musicale Frentana nel pomeriggio di Santo Stefano. L’associazione “Amici della Musica” ripropone, come ogni anno, l’atteso concerto di capodanno, alle 18 e alle ore 21, martedì 3 gennaio. 16, 17 e 18 dicembre in piazza Plebiscito arriverà il Villaggio di Babbo Natale con degustazioni, musica e attrazioni per bambini a cura della Pro Loco Lanciano.

“Tanti sono gli appuntamenti con mostre, musica e convegni - prosegue l’assessore Miscia - e abbiamo deciso di riportare a Lanciano, dopo qualche anno di assenza, la pista di pattinaggio su ghiaccio che sarà allestita in Villa delle Rose dall’8 dicembre al 10 gennaio”.

Lanciano si conferma ancora una volta Città dei Presepi con il percorso tra le rappresentazioni artistiche della natività tra i quattro quartieri storici. “Lanciano città dei Presepi può diventare un vero brand turistico - conclude il sindaco Mario Pupillo - per attirare turisti in città nel periodo natalizio valorizzando le nostre eccellenze”.

Per scoprire tutto il programma: CLICCA QUI.