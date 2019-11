Tornano anche quest’anno a Treglio i folletti di Babbo Natale per una giornata all’insegna dei giochi e della magia delle feste. Oggi, domenica 4 dicembre, il paese affrescato sarà invaso dal Borgo dei Folletti che porterà un po’ di sano spirito natalizio e divertimento in piazza e tra i vicoli.

Dalle ore 15 ci saranno sorprese e regali per grandi e piccini, laboratori didattici, ruota della fortuna, fiabe animate, truccabimbi ed uno spettacolo di magia. Spazio anche per gli sbandieratori, musica e un angolo per farsi una bella foto con Babbo Natale in persona.

Non mancheranno, inoltre, un mercatino natalizio e stand gastronomici allestiti per l’occasione. Tutte le attività dedicate ai bambini sono gratuite.