Sono almeno tre le corse che collegano la stazione di Lanciano in via Bergamo con quella di Pescara Centrale che dal prossimo 11 dicembre saranno soppresse da Tua proprio negli orari più strategici per gli spostamenti dei pendolari e per questo gli utenti non ci stanno.



“Hanno deciso di eliminare due corse all’ora di pranzo e una alle 7 di sera senza calcolare le esigenze di chi prende treni per motivi di studio o di lavoro. - ci ha riferito uno dei pendolari - Sappiamo che in questo periodo ci sono spesso modifiche, ma non così, non senza darci un'alternativa”.

Dall’11 dicembre non esisteranno più le corse dalla stazione di Lanciano delle ore 13.23 e 14.10; saranno sostituite da nuove corse dalla stazione di San Vito/Lanciano delle 11.53 o 14.43 per cui da mezzogiorno alle tre di pomeriggio circa il servizio resterà sguarnito creando non pochi disagi ai tanti pendolari che utilizzano quei treni.

“Da Pescara verso Lanciano, invece, nel tardo pomeriggio, - hanno spiegato gli utenti - non esisterà più il treno delle 18.55, sostituito da quelli delle 18.27 e 19.37 che non arriveranno più a Lanciano, bensì a San Vito”. Insomma, negli orari di punta di andata e rientro da e per Pescara, la stazione di Lanciano è sparita senza tener conto delle esigenze di chi usufruisce di questo servizio ogni giorno, non per motivi di svago, ma di studio e lavoro.

“Non appena abbiamo saputo dei cambiamenti, - ha spiegato uno dei pendolari - abbiamo promosso una raccolta firme tra gli utenti e in soli due giorni siamo già a quota 55”. I fruitori si chiedono infatti il perché di queste soppressioni proprio negli orari più strategici temendo disservizi con le navette che non sempre collegano la stazione di San Vito con quella di Lanciano e incongruenze tra abbonamenti Tua e corse di Trenitalia.

Dagli uffici Sangritana assicurano che, almeno per quanto riguarda gli abbonamenti Tua, non sorgerà alcuna difficoltà, ma i dubbi sulla disponibilità delle navette e sulla bontà di nuovi orari, tra i pendolari restano.