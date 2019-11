In occasione del Referendum Costituzionale di domani 4 dicembre 2016 l'Ufficio Elettorale del Comune di Lanciano (come già comunicato in questo nostro articolo) sarà aperto al pubblico oggi (dalle ore 9 alle 18) e domani (dalle ore 7 alle 23) per agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, il rinnovo delle stesse qualora gli spazi della certificazione del voto risultino esauriti e i duplicati.



Le elettrici e gli elettori anziani o impossibilitati a raggiungere autonomamente la sezione elettorale di appartenenza a causa di un impedimento fisico possono chiedere il trasporto dal proprio domicilio al seggio elettorale per esercitare il diritto di voto.



Per prenotare il servizio bisogna chiamare il Centralino del Comune di Lanciano al numero 0872.7071 nei seguenti orari: oggi, sabato 3 dicembre, dalle 9 alle 18; domani, domenica, dalle 8 alle 22. Il servizio sarà svolto nella giornata del voto dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 23. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste direttamente all'Ufficio Elettorale del Comune 0872.7071

Gli aventi diritti al voto sono 14.964 femmine e 13.763 maschi, per un totale di 28.727 elettori.