Ieri, venerdì 2 dicembre, il consiglio comunale ha approvato a maggioranza il nuovo Regolamento per la ZTL e all’unanimità il Piano Sociale Regionale 2016/2018 che ha costituito l’ambito distrettuale sociale 11 Frentano.

Discussioni in aula per i tre emendamenti proposti dalla maggioranza, dopo una pausa, a causa di alcuni errori e refusi trovati nel Regolamento stesso. “E’ gravissimo che un Regolamento arrivi in consiglio pieno di errori - ha commentato Paolo Bomba (Nuova Lanciano) - e per questo insieme al mio gruppo chiedo di rinviare la votazione dello stesso, una volta corretti tutti i punti”. Dello stesso parere l’intera minoranza critica anche sulle nuove prescrizioni per la ZTL. Dubbi su orari, pass differenziati e permessi temporanei in special modo dai consiglieri Angelo Palmieri (Nuova Lanciano), Graziella Di Campli (Forza Italia) e Tonia Paolucci (Libertà in azione). Richieste su ZTL e ascensore nel quartiere Lancianovecchia da parte del consigliere Antonio Di Naccio (Libertà in azione). “Sono stati già stanziati 15 mila euro nel bilancio per il nuovo utilizzo dell’ascensore, - assicura il vice sindaco Pino Valente - per cui entro la fine dell’anno contiamo di poter riaprire h24, soprattutto in vista delle festività natalizie”.

Il Regolamento, dopo le dichiarazioni di voto, è stato approvato con i soli voti della maggioranza. Minoranza contraria, con la sola eccezione di Gabriele Di Bucchianico (Lanciano al centro) astenuto.

Le principali novità del nuovo Regolamento ZTL riguardano la validità dei pass per i residenti da 3 anni a 5 anni; rinnovo 5 anni senza marca da bollo. I diversamente abili non residenti potranno comunicare la targa dell'auto con cui si spostano maggiormente, evitando così di dover comunicare telefonicamente ogni volta il transito in ztl e snellendo le procedure. Per richiedere il pass è necessario essere titolari di patente automobilistica.

Un’altra importante novità riguarderà largo del Malvò che non sarà più interessato dalla ZTL. Nei prossimi giorni, il semaforo in via dei Funai sarà infatti spostato all’imbocco di via Fieramosca consentendo così il transito in largo del Malvò e via Fenaroli.

“Il nostro è un Regolamento innovativo - afferma l’assessore a Mobilità e Traffico Francesca Caporale - e cercheremo di andare incontro alle esigenze dei cittadini, non snaturando la ragion d’essere della ZTL, per rendere sempre più vivibile il nostro centro storico.

A breve il nuovo Regolamento ZTL sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale del Comune di Lanciano.