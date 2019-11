Sono stati avviati interventi di messa in sicurezza nel canile di Lanciano resi ancor più urgenti dalla caduta del pioppo di 30 metri proprio qualche giorno fa (QUI l’articolo). I lavori riguardano la rimozione di 18 alberi pericolanti che presentano chiari segni di tarlatura, pericolosi per l’incolumità dei volontari che operano nel rifugio e per i cani ospiti.

In queste ore si sta procedendo alla potatura degli alti fusti, per poi abbatterli definitivamente. Dell'intervento sono stati informati il Corpo Forestale e gli organi regionali competenti.

“Nei prossimi giorni provvederemo a sistemare la strada di accesso al canile, anche in vista della prossima apertura del canile sanitario da parte della Asl. - dichiara il Sindaco di Lanciano, Mario Pupillo - L’attenzione dell'Amministrazione sul Canile è massima”.

“Questa mattina ho effettuato un sopralluogo per verificare lo stato degli alberi e dei lavori - afferma l'assessore ai Lavori Pubblici Pino Valente - ringrazio pubblicamente i volontari per la preziosa opera che svolgono quotidianamente con i nostri amici a quattro zampe, ci adopereremo affinché la struttura sia pienamente funzionante e sicura”.

L'intervento di messa in sicurezza è iniziato ieri a cura della Ditta Casalanguida Raimondo di Lanciano, per un importo di 5.000 euro.