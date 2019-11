Un'inaugurazione tutta al femminile per il Festival del Cioccolato, promosso e organizzato da Casartigiani. Questa mattina, infatti, a tagliare il tradizionale nastro e a dare il via alla manifestazione l'assessore alle Attività Produttive del Comune di Lanciano Francesca Caporale e la presidente provinciale dell'associazione Ombretta Mercurio, con loro il delegato nazionale e regionale Dario Buccella ed Emanuele Trasmondi responsabile regionale eventi e commercio di Casartigiani.

Una cerimonia semplice, senza la solennità di interventi che di solito caratterizzano questi momenti, in linea con lo spirito dell'associazione che da sempre privilegia il fare. Gli artigiani sono maestri che lavorano con le mani, sono queste che grazie al talento, alla fantasia, alla creatività, alla precisione trasformano e danno vita a stoffe, creta, ferro, legno e in questo caso cioccolato. Si possono ammirare e gustare i tanti oggetti che il cioccolato è riuscito a interpretare. Al latte, fondente, al peperoncino, al mango, alla liquirizia, alle mandorle, ai frutti di bosco, non mancano i classici bocconotti, difficile sarà solo scegliere.

“Il ruolo della nostra associazione è quello di promuovere il lavoro dei maestri artigiani, organizzando occasioni in grado di far conoscere a un pubblico vasto le loro creazioni, i loro prodotti – ha ribadito Ombretta Mercurio – il settore dell'artigianato è quello che maggiormente ha risentito e risente di una crisi che si fa fatica ad allontanare. Perciò eventi di questo tipo sono particolarmente importanti”. Al Festival però non c'è solo cioccolato ma anche uno spazio riservato ai più piccoli con giochi e video. Domani pomeriggio, sabato 3 dicembre, musica dal vivo con la pizzica salentina e cori folkloristici, e fino a tardi la musica animerà corso Trento e Trieste. Alle 18 di domenica 4 dicembre si terrà una sfilata di moda e ci sarà un angolo speciale dedicato al benessere, dove si possono fare massaggi al viso e conoscere in maniera più approfondita le molteplici proprietà del cioccolato.

“Questo Festival si inserisce in un percorso che punta alla valorizzazione dell'enogastronomia, dei prodotti di qualità dal vino al cioccolato – ha sottolineato Francesca Caporale – sono convinta che il lavoro artigianale, la tipicità dei prodotti, possono rappresentare una grande risorsa che va quindi accompagnata e sostenuta. Questi eventi esercitano un grande richiamo ed è fondamentale favorire iniziative in grado di recuperare vivacità e dinamismo.”