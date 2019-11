L'irrinunciabile cioccolato, una tentazione alla quale è difficile, quasi impossibile, resistere sarà il protagonista del Festival promosso e organizzato da Casartigiani dal 2 al 4 dicembre prossimi a Lanciano, lungo Corso Trento e Trieste. Dopo Agroalimenta con i suoi prodotti tipici (QUI l’articolo), ancora un fine settimana da trascorrere guidati dal profumo unico e insostituibile del cioccolato che maestri artigiani trasformeranno in vere opere d'arte. Da guardare e da gustare.

“La nostra associazione ha l'obiettivo di valorizzare e promuovere il lavoro di tanti artigiani, che nonostante il periodo di crisi e di evidente difficoltà, continuano a impegnarsi con sacrificio, talento e creatività, noi vogliamo offrire occasioni valide, come il Festival del cioccolato, per far conoscere ulteriormente la loro attività”, ha detto Ombretta Mercurio presidente provinciale di Casartigiani.

Si tratta di un week end tutto da scoprire poiché il cioccolato è sì il protagonista principale, ma ci saranno anche altre iniziative messe in campo per cercare di soddisfare gusti ed esigenze diversi. C'è uno spazio dedicato ai bambini, una sfilata di moda, musica dal vivo con pizzica salentina e cori folkloristici e artisti di strada. Un grande e variegato spettacolo che farà da cornice al dolce per eccellenza.

“Non si tratta solo di una esposizione, né della possibilità di vendere e acquistare, ma è soprattutto l'opportunità di vedere da vicino il risultato della fantasia e della bravura di tanti maestri artigiani, nelle loro mani il cioccolato si fa anche strumento o attrezzo per lavorare come forbici, ferri da stiro, scalpello e martello tanto per dirne alcuni – ha tenuto a precisare Dario Buccella consigliere nazionale e coordinatore regionale di Casartigiani – mi piace considerare questo evento un'occasione per immergersi nel bello e nel buono, con la moda, l'arte e la bontà del cioccolato”.

Tanti cioccolatieri arriveranno da diverse regioni italiane. A precisarlo è il responsabile regionale eventi e commercio di Casartigiani Emanuele Trasmondi. “Abbiamo avuto anche il sì della Federazione italiana barman i cui rappresentanti prepareranno drink rigorosamente al cioccolato. - ha sottolineato - Questo progetto, che ha già avuto l'apprezzamento di molti operatori, sarà riproposto in altre città della Penisola”.

Si tratta di un evento che abbraccia diversi settori, dal cioccolato alla musica allo spettacolo e che per tre giorni movimenterà e animerà corso Trento e Trieste – ha sottolineato l'assessore alle attività produttive Francesca Caporale – la presenza di tanti maestri artigiani è importante poiché è uno dei comparti che ha maggiormente risentito della crisi, che ne ha subìto le conseguenze, è importante, quindi, creare iniziative come questa che mette in primo piano proprio il lavoro artigianale in tutte le sue espressioni. Noi cerchiamo di dare il nostro sostegno riconoscendo l'efficacia di questi progetti”.

Il taglio del nastro ci sarà venerdì 2 dicembre alle ore 11. Intanto fervono i preparativi in attesa che si alzi il sipario. Non resta che sperare nella clemenza del tempo.