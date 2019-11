Si è conclusa ieri, domenica 27 novembre, la settimana della Festa di Santa Cecilia 2016, promossa dall’associazione Amici della Musica. Gli eventi dedicati alla Festa dedicata alla Santa patrona della musica e dei musicisti hanno visto quest’anno la partecipazione di circa duemila alunni delle scuole del territorio, dalle elementari alle superiori; un numero che inorgoglisce gli Amici delle Musica per aver contribuito ancora una volta ad avvicinare i più giovani alla cultura musicale ed artistica delle varie discipline dello spettacolo.

L’associazione Amici della Musica si conferma quindi come unica istituzione italiana a promuovere questo genere di iniziative, riuscendo a coinvolgere in progetti artistici e didattici e alla partecipazione attiva, più di 12 mila giovani dal 2010, per i vari eventi organizzati come le lezioni concerto, i progetti teatro e musica, i film e i documentari musicali, i concerti didattici e gli eventi di produzione esclusiva, esperienza unica in Italia, contemplando la missione formativa, che da 45 anni la contraddistingue nel suo operato didattico e artistico.

La settimana si è conclusa con le due splendide repliche dell’opera di Gaetano Donizetti “L’Elisir d’Amore” realizzata in collaborazione con Opera World e con il meraviglioso concerto di ieri sera, un omaggio musicale rivolto Gioacchino Rossini, uno dei più grandi compositori della storia della musica italiana, con la proiezione del film d’animazione “Omaggio a Rossini” di Giulio Gianini e Emanuele Luzzati e la colonna sonora eseguita dal vivo, a cura dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese, in collaborazione con l’EMF.

La stagione EMF 2016 si concluderà con il concerto Gospel il prossimo 26 dicembre e con i tradizionali concerti di Capodanno, il 3 gennaio 2017. Ultimo appuntamento con i Concerti del Parco, invece, domenica 4 dicembre, alle ore 18, nella Sala Manlio La Morgia, con il concerto del Seminario di Canto Corale in ricordo del Maestro Aldo Marincola.