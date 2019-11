E’ nata da soli due anni, ma la sua festa è già diventata evento di punta nelle Feste di Settembre lancianesi. Parliamo dell’associazione Amici del Malvò che dal settembre 2015 è tra le protagonista delle feste di cittadine con Malvò in Festa.

“La nostra associazione è nata quasi per caso, da una serata tra amici. - ci racconta Fausto Memmo, il presidente degli Amici del Malvò - E così abbiamo deciso di unire le nostre forze per dare un po’ di vita ad un luogo bellissimo, ma forse un po’ dimenticato, di Lanciano: piazza del Malvò. E dalle reazioni del pubblico, se ne sentiva il bisogno”. Questa piazza racchiude ricordi di storia, lavoro, divertimento e momenti legati alla vita di tutti i giorni di Lanciano, tra artigiani, locali antichi e voglia di non essere messa da parte.

“Abbiamo deciso di inventarci una festa ad hoc che rendesse piazza del Malvò la vera protagonista. - prosegue Fausto - Ed in pochissimo tempo abbiamo messo su un grande evento con stand gastronomici, musica, divertimento e tipicità che andasse ad arricchire il cartellone delle Feste di Settembre con una serata pensata apposta per il centro città”. Ed è nata proprio così Malvò in Festa, con l’intento di dare una nuova vita ed una nuova veste ad uno degli scorci più belli e caratteristici di Lanciano. Così grazie alla collaborazione con i ristoranti di piazza del Malvò e delle vie vicine, ed un particolare gioco di luci sui palazzi storici, la piazza si è vestita a festa, pronta ad accogliere i tanti accorsi nelle serate dell'evento. I protagonisti sono stati gruppi musicali locali ed i piatti tipici del territorio preparati dalle sapienti mani dei ristoratori.

“Nell’ultima edizione - sottolinea il presidente Memmo - abbiamo deciso di dare spazio alla solidarietà con un angolo dedicato alla beneficenza per aiutare le popolazione del centro Italia colpite dal terremoto del 24 agosto”. L’iniziativa “Un bracciale per Amatrice” ha così riscosso notevole successo; con un solo euro è stato possibile acquistare ed indossare un braccialetto starlight per dare luce a piazza del Malvò e contribuire a ridare speranza a chi si era visto crollare il mondo addosso. “Nelle settimane successive alla festa - afferma Fausto - siamo riusciti così a donare 570 euro alla Protezione Civile sul conto corrente destinato agli aiuti per i terremotati. Non sarà una grande cifra, ma siamo comunque felici di aver dato il nostro contributo grazie alla nostra serata. In futuro vorremmo ampliare le occasioni di festa per piazza del Malvò - conclude Fausto Memmo - e perché no, continuare ad unirle a momenti di solidarietà”.

Nella maggioranza dei casi, è proprio così che nascono le migliori idee: da un gruppo di amici e dall’amore per le proprie radici, esattamente come è accaduto per gli Amici del Malvò.