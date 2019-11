Si sono conosciuti a fine anni ’90, hanno iniziato a suonare insieme come cover band di Ligabue fino al 2003, quando sono ufficialmente diventati gli Inserto. Vincenzo Pasquini alla voce, Luca Cinalli alla chitarra, Dario Di Nardo alla batteria, Nicola Di Camillo al basso (sostituito da Emanuele Ciampichetti dal 2008) portano avanti il loro concetto di musica da allora mettendo insieme nei loro concerti divertimento e professionismo.

“Ci è sempre piaciuto giocare con la musica - dice Luca Cinalli a Zonalocale - ma la vera rivelazione l’abbiamo avuta ad una festa di Capodanno quando ci hanno chiesto di andare oltre il repertorio del Liga e spaziare un po’ di più. Forse è proprio così che è nata la storia degli Inserto”. Il gruppo si chiama così perché i componenti si divertono ad ‘inserire’ letteralmente una canzone in un’altra, giocando con le note e mixando stili e generi anche completamente diversi tra loro.

“Non siamo una classica cover band - prosegue Luca - e anche se forse oggi il nostro genere è abbastanza comune, quando abbiamo iniziato era una vera novità. E da allora il nostro repertorio si è ampliato sempre di più fino a diventare vastissimo, partendo dagli Oasis e arrivando fino a Celentano”.

Per anni hanno suonato nei locali e nei pub, come lo storico Oneill’s di Lanciano, ma la vera svolta, lavorativa e musicale, è stata l’inizio della collaborazione con Drupi. “Nel 2006 abbiamo saputo che Drupi cercava una band affiatata che lo accompagnasse nei suoi tour - ci racconta Luca - e dopo averci ascoltato in una delle nostre serate ed in un vero provino, siamo diventati il suo gruppo ufficiale e grazie a questa esperienza abbiamo potuto girare il mondo e suonare in luoghi prestigiosi e rendere ancor più affiatata la nostra band”. E anche se con Drupi hanno avuto la possibilità di esibirsi su grandi palcoscenici, i luoghi del cuore restano quelli abruzzesi. “Le serate che più ricordiamo con piacere sono le Notti Rosa a Vasto, - afferma il chitarrista degli Inserto - i vari anni a Borgo Rurale a Treglio e le nostre esibizioni alle Notti di San Lorenzo a Pretoro”.

Adesso sono al lavoro per ampliare ancora di più il loro repertorio ed accontentare il pubblico che li segue nelle esibizioni in giro per l’Abruzzo; tra Vasto, Lanciano e Pescara, con qualche capatina anche nel teramano e nell’aquilano. “Ci sono medley che funzionano e che non possiamo eliminare dai nostri concerti - conclude Luca - ma promettiamo di allargare i nostri orizzonti per andare incontro ai gusti di tutti senza però uscire dal tracciato che abbiamo costruito negli anni. Insomma, tra nuove canzoni, medley e videoclip, nel prossimo periodo ne vedremo delle belle!”