È di due feriti il bilancio del violento scontro frontale avvenuto questa mattina sulla provinciale che collega Lanciano ad Atessa, in località Sant'Onofrio di Lanciano, nei pressi del ponte sul fiume Sangro ed in prossimità della fondovalle Sangro.

Nello scontro frontale tra due Fiat Punto sono rimasti feriti un ragazzo di 19 anni di Rocca San Giovanni ed un uomo di 42 anni di Lanciano. Quest'ultimo, le cui condizioni sono apparse subito serie ai soccorritori, è stato trasportato in eliambulanza a Chieti. Fortunatamente l'uomo non è in pericolo di vita. Distrutte le due vetture.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lanciano, i sanitari del 118 e i carbinieri che dovranno ricostruire la dinamica dello scontro. Durante le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei veicoli è stato necessario chiudere al transito la strada.