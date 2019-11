Ammonta a 500 mila euro la somma stanziata dall’Amministrazione Comunale per la messa in sicurezza delle strade cittadine, con particolare attenzione alle contrade. I lavori, annunciati questa mattina dal sindaco Mario Pupillo e dall'assessore a lavori pubblici e finanze Pino Valente, riguarderanno le vie cittadine con asfaltatura, riparazione in asfalto o completamento riasfaltatura e messa in sicurezza dei tombini e partiranno nella prossima primavera.

Le strade interessate sono via Firenze, via S.Egidio, via x Villa Stanazzo, S.C. Buongarzone, S.C. Costa di Chieti, S.C. Geniola, S.C. Camice/Serre, via Santo Spirito, S.C. Rizzacorno/Campitelli, via IV Novembre, S.C. Colle Strega, S.C. Cotellessa, S.C. S.Ostazio, S.C. Mascarpone, S.C. Villa Andreoli, S.C. Cerreto/Pasquini, S.C. San Vito

Una nuova ondata di lavori è prevista in un secondo momento, con altri 700 mila euro da inserire nel bilancio comunale 2017, per la messa in sicurezza di altre strade cittadine.