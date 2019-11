Anche quest’anno l’Istituto di Istruzione Superiore Da Vinci-De Giorgio di Lanciano, in collaborazione con l’associazione La Luna di Seb, organizza per il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, un incontro per riflettere sulla attuale tematica. Tutti insieme contro la violenza alle donne. Diciamo Stop il titolo del convegno che si svolgerà presso la Sala Polivalente M. De Cecco in via Rosato a partire dalle ore 10.00.

L’incontro, patrocinato dalla Commissione Pari opportunità della Regione Abruzzo, prevede gli interventi del dirigente scolastico Gianni Orecchioni, del prefetto di Chieti, Antonio Corona, del sindaco Mario Pupillo, dell’assessore Dora Bendotti, di Rosaria Nelli degli Stati generali delle donne, di Silvana Vassalli presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lanciano, di Francesca di Muzio, presidente di Donn-è e di Dina Labbrozzi insegnante e psicologa. Nel corso della mattinata ci saranno contributi degli studenti che hanno anche preparato un video sui casi di violenza registrati nell’ultimo anno. Durante la manifestazione verrà inaugurata La panchina rossa, dipinta dagli studenti, che resterà nel parco della scuola come simbolo contro la violenza alle donne.