“Il 90% delle bici in dotazione per il servizio comunale di bike sharing è stato distrutto in poco tempo”. A comunicarlo l’assessore Francesca Caporale nel corso della conferenza stampa per comunicare il nuovo senso unico in via Panoramica (per i dettagli sulla conferenza CLICCA QUI).

Le bici, purtroppo, dopo i controlli dei tecnici, sono risultate da rottamare perché lesionate nel telaio ed in altre parti strutturali.

“La maggioranza delle nostre bici a pedalata assistita - spiega l’assessore - si trova in questa situazione a causa dell’inciviltà di alcuni utenti che hanno utilizzato le due ruote anche salendoci su in più persone rendendo così eccessivo il carico”. Le biciclette “classiche” sono invece integre ma, anche se ancora presenti nelle rastrelliere, non vengono mai utilizzate dai cittadini.

Cosa fare per il futuro? “Innanzitutto - continua la Caporale - prendere spunto da città in cui il bike sharing ha funzionato come Sanremo o la più vicina Vasto. In secondo luogo, vorremmo incentivare in città una mobilità alternativa, applicando un piano urbano per la mobilità sostenibile e mettendo a disposizione più rastrelliere non solo per le bici pubbliche, ma anche per quelle private”.