L’ultima speranza per l’associazione “Amici della Musica” e per l’Estate Musicale Frentana, per non concludere una storia lunga 45 anni, è l’assegnazione di un finanziamento considerevole per il Furc (Fondo unico regionale per la cultura) a fine anno, altrimenti sarà impossibile continuare.

E’ quanto venuto fuori dalla riunione dei soci dell’associazione, preoccupati per le sorti della più importante istituzione formativa periodale del nostro Paese, tenutasi ieri sera, venerdì 18 novembre, a seguito dell’azzeramento dei fondi del Fus (Fondo unico per lo spettacolo, dal Ministero dei Beni Culturali) per l’anno 2016. I fondi ministeriali (Fus) sono infatti strettamente legati a quelli regionali (Furc) pari lo scorso anno a soli 10 mila euro. Una valanga iniziata un anno fa proprio con questi fondi irrisori arrivati dalla Regione Abruzzo.

Dopo l’esclusione dell’Estate Musicale Frentana come manifestazione, dagli ultimi finanziamenti regionali (LEGGI QUI degli altri finanziamenti) che hanno visto invece coinvolti altre realtà artistiche tra cui alcune cittadine, sicuramente di rilevanza artistica, tradizionale e minore rispetto la Fenaroli, sono arrivate le dimissioni del Direttore artistico Luigi Piovano. “La decisione è frutto del mancato appoggio politico finanziario che ci fa muovere in un ambito strettissimo ed anche, - commenta Piovano - forse figlio di una certa ignoranza nel non comprendere fino in fondo lo straordinario lavoro svolto in questi ultimi anni e la qualità dello stesso”.

Rimarrà a completare l’anno artistico il presidente Omar Crocetti; “Ora la situazione è insostenibile e non è possibile continuare nemmeno la programmazione dei prossimi concerti se non arriveranno i fondi PEG già deliberati, quelli promessi dai vertici regionali e quelli comunali che a tutt’oggi non sono pervenuti nelle casse dell’Associazione” - sottolinea il presidente dell’associazione “Amici della Musica”- Possiamo solo aspettare il 31 dicembre 2016 e sperare nell’erogazione del Furc, idoneo ad un nuovo salvataggio e con cui tornare dal Ministero anche con un nuovo progetto per rinegoziare il Fus per l’anno 2017, altrimenti la nostra storia finisce qui”.

Presente alla riunione il sindaco Mario Pupillo, vicino, solidale con l’associazione e deciso a lavorare per il suo futuro. “Alla base di queste scelte - afferma Pupillo - c’è la evidente incapacità della Regione Abruzzo di leggere l’effettiva qualità di questa istituzione e di riconoscere il suo lavoro di formazione. Io non ho paura di mettermi contro i vertici regionali - prosegue il sindaco - e farò di tutto per far capire a Luciano D’Alfonso la valenza dei corsi musicali estivi; chiederò 100 mila euro dal Furc per compensare le mancanze di fondi degli ultimi due anni, sarà questo il mio compito, con un impegno preciso che prendo e chiedo al Presidente Crocetti, di venire con me al Ministero dei Beni Culturali, e riportare i finanziamenti del Ministero all’associazione, con un piano di salvataggio come già fatto nel 2010 e che prevede una intera riforma culturale anche per le altre istituzioni della città”.