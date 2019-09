In questi giorni la Polizia Municipale, su mandato del sindaco Mario Pupillo, sta effettuando controlli a tappeto sui detentori di cani, per la verifica del rispetto delle norme che impongono l'iscrizione all'anagrafe canina, l'uso del guinzaglio e della museruola, l'obbligo di portare con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci e, quindi, il divieto di abbandono delle deiezioni.



Si tratta di un'attività volta a sensibilizzare la cittadinanza al rispetto per gli animali e per l'ambiente, con l'auspicato obiettivo di un miglioramento delle condizioni di vivibilità delle strade e dei parchi pubblici, nonché della civile convivenza. Dalla Polizia Municipale fanno sapere che sono già state controllate alcune decine di persone e che i primi contatti avuti con l'utenza hanno fatto registrare il favore dei soggetti controllati verso l'iniziativa ed una sostanziale e confortante osservanza delle norme poste a presidio della corretta conduzione degli animali.



Le sanzioni per la violazione delle norme in materia possono andare dai 77 euro, per l'omessa iscrizione all'anagrafe canina, ai 150 euro per l'abbandono delle deiezioni, ma possono trasformarsi anche in sanzioni di natura penale allorché si riscontrino casi di maltrattamenti degli animali.



Il Comandante della Polizia Municipale rivolge un accorato appello a non lasciare mai i cani liberi, di qualunque razza o taglia essi siano, in luoghi frequentati o vicini alle strade, di portare sempre con sé una museruola da utilizzare all'occorrenza e di raccogliere sempre le deiezioni, anche nei suoli non pavimentati. Si tratta di semplici regole di buon senso, ancor più che norme di legge, il cui rispetto rende la città più sicura per gli animali e per le persone e, certamente, più igienica per tutti.