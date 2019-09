A seguito dei lavori per la pista ciclopedonale in via del Mare, da lunedì 21 novembre anche via Panoramica diventa a senso unico, in entrata verso il centro città. Ad annunciarlo l’assessore a viabilità e traffico Francesca Caporale e l’assessore ai lavori pubblici Pino Valente. “Siamo riusciti ad anticipare questa modifica per snellire ulteriormente il traffico - afferma la Caporale - così la via sarà a senso unico, in entrata, dalla rotonda di Santa Giusta, fino all’incrocio con via Alba. Via Panoramica diventa così via di accesso a Lanciano e a via per Frisa”.

Modifiche ed aggiustamenti anche per le traverse che la uniscono a via del Mare. “Via Firenze - spiega l’assessore - sarà in entrata verso via del Mare, così come via Genova e via Alba. Via Marzabotto e via Vicenza restano invece temporanemente a doppio senso di marcia”.

I lavori, ripartiti ormai da qualche giorno dopo uno stop dovuto a problemi burocratici, porteranno non solo la nuova pista ciclopedonale, ma anche un nuovo impianto di illuminazione pubblica a led, marciapiedi messi a norma, più posti auto, nuovo asfalti e nuovi tombini. “I residenti hanno accolto con favore questi cambiamenti - sottolinea Valente - e questo nuovo cambiamento servirà a fluidificare il traffico e porterà una nuova svolta nella viabilità cittadina”.

L’Amministrazione comunale, nell’arco di questa legislatura, punta ad attuare le stesse modifiche anche in viale Cappuccini (in uscita) e via Martiri (in entrata). “Questa pista ciclabile non è una cattedrale nel deserto - prosegue l’assessore Caporale - ma è inserita all’interno di un progetto più grande che riguarda la possibilità di creare un piano urbano della mobilità sostenibile per disincentivare i cittadini ad entrare in centro città con le auto. Sarà inoltre collegata al nuovo Central Park”.