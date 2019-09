Sversamento di liquami maleodoranti presumibilmente fino ad arrivare al fosso d’acqua sottostante a causa di un grave incidente alla centrale a biomasse di Villa Pasquini di Lanciano. A denunciarlo l’associazione Nuovo Senso Civico, avvisata dagli abitanti della zona.

“Per evitare le solite pretestuose accuse di allarmismo, - dicono dall’associazione ambientalista - ci siamo recati sui luoghi interessati ed abbiamo constatato e documentato l'accaduto. Abbiamo così verificato la gravità e contestualmente provveduto ad avvisare le autorità preposte, quali il NOE (Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri) e presentato esposto alla Procura della Repubblica di Lanciano attraverso la Stazione dei Carabinieri di Lanciano”.

Ora chiede un controllo capillare dell’impianto Nuovo Senso Civico, per accertare se siano stati contaminati i terreni circostanti coltivati con numerosi vigneti e uliveti.

“Quando, alcuni anni fa, siamo stati gli unici a contrastare la realizzazione di questo impianto ed abbiamo sventato, con la mobilitazione popolare, l'apertura di uno analogo da parte della stessa proprietà a Santa Maria Imbaro, avevamo messo in guardia sui forti rischi connessi a questo tipo di attività. - commentano da NSC - Infatti in Germania ci sono stati negli anni decine di incidenti gravi in impianti del genere, con esplosioni, contaminazioni (salmonella, tetano, ecc.) ed anche diversi morti. Purtroppo è successo anche qui a poco tempo dall’apertura”.

“Speriamo che le istituzioni politiche e amministrative - conclude la nota dell’associazione - si sveglino dal letargo e si ricordino che il loro primo inderogabile compito è quello di salvaguardare la salute e il benessere di tutti i cittadini”.