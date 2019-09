Per la Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comune di Lanciano ha deciso di coinvolgere le scuole elementari del territorio in un progetto che riguarda il diritto all’alimentazione e la buona salute. Le quarte e quinte elementari delle scuole aderenti (tutte tranne la D’Annunzio e gli Eroi Ottobrini) sono state chiamate a realizzare una ricetta, dall’antipasto al dolce, con prodotti tipici locali.

“Ci sembrava importante parlare di alimentazione con i bambini - dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Dora Bendotti - per far conoscere loro i nostri prodotti e soprattutto sensibilizzarli ad un’alimentazione sana e corretta”. Saranno due le classi vincitrici, per la ricetta più nutriente e la più originale, ed il loro premio sarà passare dalla teoria alla pratica con un intero pomeriggio nella scuola di cucina Red. La premiazione avverrà lunedì 21 novembre, nel corso di un incontro nel Polo Museale a cui parteciperà anche il pediatra dott. Nicola Ranieri che parlerà ai bambini della buona alimentazione.

“Spazio anche alle iniziative per gli adulti. - sottolinea la Bendotti - Sabato 26 novembre dalle 10, a Palazzo degli Studi, si parlerà dell’importanza delle vaccinazioni grazie al contributo del dott. Carlucci e della dott.ssa Miliconi in un periodo in cui la cattiva informazione rischia di generare confusione”. L’evento sarò patrocinato dall’Anci Abruzzo.

“In occasione della giornata dei diritti dell’infanzia - ricorda la consigliera Maria Saveria Borrelli - l’Unicef ha attivato il numero 45566 con cui poter donare, attraverso un SMS, una piccola somma per i bambini che soffrono nel mondo. Un piccolo gesto per una grande causa”.