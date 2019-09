In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Comune di Lanciano, in collaborazione con il centro antiviolenza Donnè, organizza e promuove l'incontro "La parità di genere è essere diversi ma con lo stesso peso", sabato 19 novembre, alle 10, nel teatro Fenaroli.

Il tavolo tecnico, a ingresso libero, è riservato ad addetti ai lavori della comunicazione di massa, studenti, insegnanti e operatori del sociale e della scuola o semplici cittadini interessati, per promuovere una comunicazione di massa nel rispetto delle pari opportunità.

Interverranno Stefano Ciccone, presidente Maschile plurale, Donatella Caione, responsabile Matilda editrice, Ugo Perolino ed Elisa Bruni, docenti dell’Università D’Annunzio di Chieti, Romina Remigio, giornalista ed esperta in comunicazione di massa e Sandro Menga, direttore creativo in comunicazione integrata, con la partecipazione della giornalista Licia Caprara.

