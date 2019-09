Terzo appuntamento con Apericinema con l’autore (per conoscere tutta la programmazione, LEGGI QUI) al Ciakcity Maestoso di Lanciano. Venerdì 18 novembre, alle ore 21, proiezione di Mancanza-Purgatorio del regista abruzzese Stefano Odoardi.

Mancanza-Purgatorio racconta di “un Angelo che naviga su di una nave, in un ipotetico Purgatorio, che trasporta container in un viaggio verso l’ignoto mentre un gruppo di essere umani è in un non-luogo in attesa di una possibile salvezza”.

Insieme all’autore, sarà presente anche l’attrice italo-francese Angelique Cavallari, conosciuta per aver recitato in Cado dalle nubi di Checco Zalone e Anni felici di Daniele Lucchetti.