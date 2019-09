Si terrà martedì 15 novembre, alle ore 17.30, nel Palazzo degli Studi, il convegno organizzato dall’associazione culturale, movimento popolare Nuova Lanciano sul referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre.

Durante l’incontro, “Verso il referendum costituzionale: le ragioni del sì, le ragioni del no”, interverranno il sottosegretario alla Giustizia Federica Chiavaroli per il sì e il prof. Annibale Marini, presidente emerito della Corte Costituzionale a sostenere le ragioni del no.

Il dibattito sarà moderato dal giornalista Rai Giuseppe Maria Gnagnarella e vedrà la partecipazione di Raffaele Bonanni, già segretario nazionale della Cisl.

Il convegno vuole, attraverso un confronto politico e tecnico tra illustri esponenti della politica nazionale, dare la possibilità ai cittadini di acquisire informazioni e nozioni che per arrivare preparati all’appuntamento con le urne e scegliere consapevolmente cosa votare alla riforma costituzionale. Un voto espresso con cognizione di causa, coscienza e senso di responsabilità, per il bene del Paese e non sulla base di posizioni politiche precostituite a favore o contro qualcuno.