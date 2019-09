È stato trasferito presso l'ospedale di Pescara F. D. B, il 28enne investito all'incrocio tra via Trozzi e via Martiri VI Ottobre, mentre era in compagnia di altri giovani. Secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe stato letteralmente falciato da un'auto che da via Martiri VI ottobre stava svoltando in via Trozzi. Illesi, per fortuna, gli altri componenti del gruppo.

Il 28enne è stato trafesrito a Pescara, a seguito di un colpo alla testa; comunque, a seguito dei primi accertamenti, le sue condizioni non risultano essere gravi.