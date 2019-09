Un’area di sgambamento cani in cui poter far correre liberamente e socializzare i propri amici a quattro zampe. E’ questo che chiede a gran voce l’associazione Lanciano a 4 zampe all’Amministrazione comunale.

L’area sgambamento cani è un luogo recintato e sicuro dove poter portare i propri amici a giocare senza l’obbligo del guinzaglio, vincolo che invece è necessario rispettare nelle passeggiate in strade e nei parchi pubblici. Le normative europee obbligano i comuni a realizzarne in base al numero di abitanti e quartieri, ma Lanciano ne è ancora sprovvista.

Alcuni mesi fa, da un gruppo Facebook di condivisione di foto, problemi e spunti sui proprio animali domestici, è nata l’associazione Lanciano a 4 zampe ed i soci si sono da subito attivati affinché quest’area diventasse finalmente realtà. Con l’assessore all’Ambiente Davide Caporale, la scorsa primavera, era stata individuata una zona di circa 1600 metri quadri che rispetta requisiti ed esigenze di tutti, nell’ex ippodromo comunale, a Villa delle Rose, per la realizzazione dell’area, con un’ulteriore area più piccola al suo interno. L’Amministrazione aveva però avvisato della mancanza di fondi per la stessa, per cui, l’associazione si era presa la briga di reperire i fondi, pari a 1.685 euro, tramite donazioni volontarie. Però, ora che la somma è stata raggiunta, è tutto fermo.

L’associazione Lanciano a 4 zampe ha a questo punto organizzato una manifestazione di protesta in programma per domenica 20 novembre, dalle ore 9.30 alle 10 con un corteo che partirà da Villa delle Rose e scenderà giù lungo corso Trento e Trieste con arrivo in piazza Plebiscito, per poi tornare di nuovo su. Tutti i cani dovranno essere muniti di fiocco arancione in segno di protesta ed i conduttori con cartello A4 recante la scritta #AREACANILANCIANO. Una manifestazione per far sentire la voce di chi non ne ha.