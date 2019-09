Il terremoto può far venire giù la montagna, ma anche far stringere attorno alle popolazioni colpite grandi solidarietà e partecipazione. Così famiglie, alunni, docenti e personale ATA dell’Istituto Comprensivo 1 di Lanciano (scuola dell’Infanzia Maria Vittoria, scuola elementare Eroi Ottobrini e scuola media Mazzini) si sono uniti in un progetto di solidarietà per aiutare soprattutto i bambini di Arquata del Tronto.

Nei giorni scorsi è stata infatti conclusa la raccolta di fondi per contribuire alla ricostruzione della scuola nel paese duramente colpito dal sisma dello scorso 24 agosto.

I fondi raccolti, 1600 euro, sono stati donati, tramite bonifico bancario in favore dello stesso Comune di Arquata del Tronto che provvederà poi ad utilizzarli nei modi e tempi opportuni.

Perché la solidarietà s’impara da piccoli.