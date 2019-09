E’ stato pubblicato il bando per proporsi come nuovo presidente delle Feste di Settembre per il biennio 2017/2018. L’Amministrazione ha voluto riproporre l’esperienza degli ultimi 4 anni ed emanare un avviso pubblico per la raccolta di adesioni e idee progettuali per incaricare il presidente pro tempore del comitato Feste per l’organizzazione delle celebrazioni del settembre lancianese.

Con questo avviso, l’Amministrazione intende favorire la più ampia partecipazione della cittadinanza e promuovere il coinvolgimento ed il contributo di quanti profondono energie e risorse nella vita sociale con un incarico biennale in modo da consentire ogni maggiore sviluppo della manifestazione in un arco temporale più ampio.

Chi può candidarsi, dunque, come successore di Stefano Angelucci Marino? Qualsiasi cittadino che abbia voglia di misurarsi con la più bella, ma anche la più complicata, manifestazione lancianese, inviando il proprio curriculum insieme ad un’idea progettuale delle Feste, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, cioè entro il prossimo 7 dicembre.

In occasione dell’ultimo bando, pubblicato 2 anni fa, si presentò solo Angelucci Marino, magari quest’anno sarà invece occasione per proporre la propria idea di Feste non solo sui social, a settembre, ma con regolare richiesta e progetto nero su bianco.