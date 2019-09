Il consiglio comunale ha, ieri, 7 novembre, approvato la presa d’atto della delibera di giunta che stabilisce la costruzione del nuovo ospedale nell’area attuale con lo studio di fattibilità dei tecnici del Comune in allegato. Ha votato a favore la maggioranza, più Gabriele Di Bucchianico, mentre la minoranza si è astenuta. in consiglio comunale presenti anche l’assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci ed il manager Asl Pasquale Flacco.

L’architetto Vincenzo Di Fabio ha illustrato il progetto del nuovo ospedale, sulla stessa area dell’attuale Renzetti, che occuperà le zone oggi riservate a eliporto, obitorio e parcheggio. Sarà realizzato su 5 livelli, di cui uno interrato (radiologia, pronto soccorso, laboratori e blocco operatorio, degenze e nuovo eliporto sul tetto), con 218 posti letti complessivi. Sarà rivista anche la viabilità, con ingresso dalla variante frentana per non congestionare troppo il traffico in centro.

Per il nuovo ospedale serviranno 80,5 milioni di euro, il 30% sarà messo a disposizione dalla Regione, mentre per il restante 70% ci si rivolgerà ai privati con un progetto di finanza.

La minoranza, in particolar modo, Tonia Paolucci, Angelo Palmieri e Graziella Di Campli, ha mostrato perplessità sulla copertura economica, soprattutto sul project financing, e sulle criticità dell’attuale Renzetti. Liste d’attesa lunghissime, difficoltà nelle prenotazioni e carenze strutturali sono alla base dell’ordine del giorno, approvato all’unanimità, da inviare alla Regione sulle problematiche del nosocomio frentano e dei suoi servizi.