Nottata movimentata nel quartiere Santa Rita di Lanciano dove un trentenne agli arresti domiciliari è evaso ed ha picchiato i vicini di casa.

Entrato con forza nell’appartamento di conoscenti, ha litigato con un’anziana signora novantenne ed il figlio di circa 60 anni fino ad aggredirli con pugni e bastonate. Il trambusto è stato talmente forte, da svegliare gli altri condomini che hanno subito chiamato i Carabinieri.

Una volta sul posto, l’uomo ha aggredito anche gli uomini dell’Arma e danneggiato un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Madre e figlio sono finiti in ospedale; lei con ferite alla bocca e denti rotti e 15 giorni di prognosi, il figlio invece, che ha avuto la peggio, ne avrà per più di 30 giorni. Il trentenne è ora in prigione con l’accusa di di evasione, violenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale.