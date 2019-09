E’ con Filumena Marturano che si apre la stagione 2016 del Festival del Teatro Dialettale (per conoscere tutte le date, LEGGI QUI). Domani, domenica 6 novembre, alle ore 17, la Compagnia dell’Arte di Lucera porterà sul palco del teatro Fenaroli la commedia di Eduardo De Filippo, con la regia di Germano Benincaso.

A distanza di oltre trent’anni dalla prima fortunata esibizione, gli Amici dell’Arte hanno scelto di rendere omaggio a Eduardo e Luca De Filippo riproponendo questo capolavoro che ha trovato in Lina Carratù e Germano Benincaso gli interpreti ideali per i ruoli di Filomena Marturano e Domenico Soriano, senza per questo avere la minima presunzione di paragonare la propria interpretazione a quella dei grandi professionisti che hanno indossato i panni di questi personaggi, ma sperando di meritare, ancora una volta, l’applauso e gli apprezzamenti del pubblico che li segue da oltre 47 anni.

La messa in scena dello spettacolo rispecchia in massima parte il testo originale ed i personaggi sono caratterizzati in maniera semplice, senza enfasi, con una interpretazione che è riuscita ad emozionare un pubblico attento e pronto ad applaudire i momenti più intensi della rappresentazione.Una citazione a parte va fatta per la scenografia realizzata da Giuseppe Grasso e le musiche originali composte dal maestro Pasquale Ieluzzi.

Biglietti e abbonamenti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30); apertura botteghino domenica ore 15.30