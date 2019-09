Sarà un weekend all’insegna del buon cibo, della musica e divertimento in contrada Villa Elce, a Lanciano. Oggi e domani, 5 e 6 novembre, torna infatti Il Borghetto, giunto ormai alla sua quinta edizione. Dalle 18, il vino novello sarà il protagonista della festa insieme a tante prelibatezze enogastronomiche come pizze fritte, cinghiale in umido, pallotte cace e ove, pizzelle e castagne.

Tra un brindisi e un panino, c’è spazio anche musica e spettacoli. Questa sera cabaret con Christian e musica dal vivo con gli Inserto. Domani sarà la volta del concerto dei Dominique La Bass.

In caso di pioggia, è prevista anche un’area al coperto.