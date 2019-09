Dopo la scomparsa della Virtus Lanciano maschile da campionati e classifiche, dalla B alla terza categoria, stessa sorte tocca anche alla Virtus Lanciano femminile, iscritta fino a qualche giorno fa nel campionato regionale Calcio a 11.

A renderlo noto è il Giudice Sportivo, dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale dalla stessa Virtus Lanciano, lo scorso 31 ottobre con la quale informa del ritiro della squadra dal campionato.

Come si legge dalle Norme Organizzative Interne Figc (N.O.I.F.), tutte le gare sinora disputate dalla Virtus non avranno valore per la classifica che verrà formata senza tener conto delle partite della società rinunciataria. A seguito della richiesta di esclusione, la Virtus sarà obbligata a pagare una multa da 1.500 euro come previsto dal N.O.I.F. in caso di rinuncia o ritiro.



Le lancianesi avevano chiuso lo scorso campionato al sesto posto, dietro l'Audax Palmoli, collezionando 80 reti fatte e 39 subite; due settimane fa le prime avvisaglie del passo indietro con la rinuncia a disputare la Coppa Abruzzo femminile. Nella prima giornata di campionato avrebbe dovuto affrontare la Stella Nascentetrivento. Ora l'organico scende a 11 formazioni, ogni domenica una squadra osserverà un turno di riposo.