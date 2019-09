Si sono concluse da poco le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con il ritrovo delle autorità in piazza Plebiscito di fronte il Monumento ai Caduti.

Con la fascia tricolore, il vicesindaco Pino Valente. “E’ per me un onore essere qui oggi a rappresentare la mia città nel giorno che ricorda la fine della prima guerra mondiale. - ha detto Valente - Le nostre forze armate sono importanti sia in periodi di guerra, come allora, che in pace. Vediamo oggi, infatti - ha proseguito - quanto il loto instancabile lavoro nell’emergenza del terremoto nelle Marche sia fondamentale per far fronte a momenti di difficoltà e crisi e aiutare le popolazioni colpite dalla tragedia”.