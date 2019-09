Si terrà domani, venerdì 4 novembre, la cerimonia commemorativa per ricordare le vittime italiane cadute durante la prima guerra mondiale. La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, istituita nel 1919, ricorda la data dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti e due anni dopo, vide la solenne sepoltura del Milite Ignoto all’Altare della Patria a Roma.

Domani, a Lanciano, ci si ritroverà in alle 15.50 in piazza Plebiscito per deporre la corona di alloro, alle ore 16, al Monumento ai Caduti. Sarà occasione per ricordare con commozione tutti coloro che, in armi, hanno lottato, sofferto e perso la vita per l’unità e la libertà del nostro Paese.