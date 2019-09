La passione per la musica e per il proprio territorio è il minimo comune denominatore di 5 giovani musicisti frentani che hanno deciso di trasformare il loro amore per note e spartiti in un lavoro. E così è nata l’Accademia Musicale Frentana, una vera e propria scuola di musica classica che si pone l’obiettivo di formare musicisti professionisti e di fornire loro una adeguata preparazione per l’accesso ai Conservatori.

Ad avere questa idea Giovanni Sabella, Fabio Poretti, Alessandro Carabba, Anton Bianco e Roberto Poretti, componenti dell’Orchestra filarmonica giovanile d’Abruzzo e conosciuti tra loro durante gli studi nel Conservatorio di Pescara. “Il nostro ambito di studio è la musica classica - ci ha detto Giovanni Sabella - e oltre ad aver suonato diverse volte in orchestra, abbiamo esperienze anche in varie formazioni cameristiche”.

L’Accademia Musicale, che si trova in via Piave 47, vuole fornire una solida preparazione musicale ai propri allievi attraverso dei percorsi di studi modulati ad personam, sessioni di musica d’insieme e masterclass estive tenute da docenti di calibro internazionale. L’approccio didattico dei docenti dell’Accademia ha le finalità di avvicinare i giovani alla musica in un momento storico-culturale di stasi e di contribuire alla diffusione della cultura musicale in città. Lanciano, da sempre protagonista nella formazione d'orchestra periodale con l’istituzione dei Corsi Musicali Estivi ben 45 anni fa, resiste e si impone ancora oggi come città della musica.

Ma l’Accademia non si ferma qui perché, recuperando l’accezione storica del termine, vuole essere anche un polo attrattivo e d'incontro per tutte le Arti: un luogo in cui si possa discutere di musica, pittura, scultura, poesia, letteratura avvalendosi di professionisti per ciascun ambito. Tra le novità del 2016, la Banda Filarmonica della Frentania reduce dalla entusiasmante esperienza nelle ultime Feste di Settembre.

Tra le nostre attività - ci ha spiegato ancora Sabella - ci sono il corso di formazione corale che ha dato vita al coro polifonico Masciangelo e i corsi di perfezionamento estivo a cui stiamo lavorando”. La passione e la voglia di fare, se coltivate giorno dopo giorno, possono trasformarsi in molto di più e l’Accademia Musicale Frentana ne è la pratica dimostrazione.