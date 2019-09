Godersi il film e poi conoscere l’autore della pellicola, gustandosi un buon aperitivo: questo il senso di “Apericinema con l’autore” che avrà inizio venerdì 4 novembre, dalle 19.30. Si tratta di quattro eventi che si svolgeranno presso il multisala CiakCity di Lanciano, ogni venerdì sera sino al 25 novembre 2016.

Il primo appuntamento è d’eccezione con Bozzetto non troppo di Marco Bonfanti che sarà presente alla serata. Si tratta del lungometraggio con cui si entra nel mondo di quello che viene riconosciuto come il maestro italiano dei film di animazione. Non è un caso che il cineasta autore, tra gli altri, di “West and Soda”, “Allegro non troppo”, “I sogni del signor Rossi”, lunedì scorso è stato premiato per la sua splendida carriera al “Lucca Comics”. Il docu-film è stato presentato fuori concorso alla 73^ edizione del Festival internazionale del cinema di Venezia.

Il secondo evento è in programma l’11 novembre 2016 con la proiezione di La ragazza del mondo che ha partecipato all’ultima edizione del Festival internazionale di Venezia in concorso nella categoria “Giornate degli autori”. La serata vedrà la presenza del regista Marco Danieli. Il film, che approfondisce le tematiche relative ai Testimoni di Geova, ha vinto il Premio Pasinetti per il miglior attore e per la migliore attrice.

La terza serata si svolgerà il 18 novembre 2016 con il film Mancanza-Purgatorio del regista abruzzese Stefano Odoardi che sarà presente insieme all’attrice italo-francese Angelique Cavallari. Quest’ultima è conosciuta per aver recitato in “Cado dalle nubi” di Checco Zalone e “Anni felici” di Daniele Lucchetti.

Infine “Apericinema con l’autore” si concluderà il 25 novembre 2016 con La sindrome di Antonio di Claudio Rossi Massimi, insieme al pubblico per la serata. Si tratta del’opera prima del regista romano che scandaglia i malesseri esistenziali con toni lievi e spesso ironici.