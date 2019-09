Sono in programma per domani e dopodomani, 3 e 4 novembre, le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lanciano per il quadriennio 2017/2020.

Una sola la lista che si presenterà per andare a sostituire il consiglio, in carica dal 2013, con a capo Ermando Bozza, al suo secondo mandato.

Il candidato presidente per la Lista 1, il cui motto è “Commercialisti nella Frentania: il valore della professione; il valore del territorio”, è Giancarlo Talone. Con lui, i candidati consiglieri: Marietta Bozza, Marco Centurione, Sante Sauro Impicciatore, Laura Labbrozzi, Luigi Morelli, Marisa Pezzella, Antonio Russo, Gabriele Tupone, Gabriele Coccia, Carmine D'Ovidio, Alessandro Primomo, Lucia Rosato, Paolo Rullo.

Inoltre il Consiglio dell’Ordine ha deliberato l’ammissione alle procedure elettorali dei candidati: Roberto Di Matteo, Sergio Amore, Norma D’Ambrosio, Nicolina Cicchini, Mariangela Andreoli.