Si parlerà del nuovo ospedale Renzetti nel prossimo consiglio comunale del Comune di Lanciano

“Nuovo presidio ospedaliero Renzetti. Studio di fattibilità nel sito attuale - presa d’atto della delibera di giunta ne.250/2016”.

E’ questo l’ordine del giorno inviato ai consiglieri comunali che si riuniranno in assise il prossimo lunedì 7 novembre, alle ore 16.30 per discutere della possibilità di costruire il nuovo ospedale Renzetti proprio dove ora si trova il vecchio, restando così in centro città.