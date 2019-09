Viva, piena di musica, persone ed eventi; è così che si presentava ieri sera Lanciano. Per la prima volta, ad Halloween, la città è diventata tenebrosa ed in alcuni casi spaventosa e i lancianesi hanno sicuramente apprezzato.

Dalle 16, corso Bandiera è diventata un po’ il centro di questa festa. Con musiche, trampolieri, ragnatele, scheletri e con i bambini mascherati in visibilio, ha saputo rappresentare al meglio lo spirito di Halloween con un evento nuovo che è senza dubbio destinato a proseguire negli anni. Gli organizzatori hanno fatto centro proponendo allestimenti “da paura”, la possibilità di truccarsi per grandi e piccini e negozi aperti e punti ristoro lungo la via.

Al Polo Museale, seconda e riuscitissima serata con la prima Escape Room a Lanciano, rompicapo, indizi e ambientazione in tema con la serata, per un gioco appassionante da fare con gli amici. Si replica anche stasera.

In tantissimi anche alla guida alla Lanciano esoterica con Domenico Maria Del Bello, evento all’interno del più grande Frentania Jones (per scoprire di che si tratta, CLICCA QUI). Un giro nella Lanciano delle leggende, meno conosciuta, alla scoperta dei personaggi che hanno fatto la storia della città, passando per monumenti e luoghi simbolo. Nonostante il freddo, i lancianesi non si sono lasciati sfuggire l’occasione per scoprire il lato più oscuro di Lanciano.

E’ stato invece forse proprio il freddo, oppure la particolare formula, a non far decollare il Silent Party in piazza Plebiscito. Non sono stati moltissimi, infatti, i ragazzi che hanno deciso di scatenarsi in piazza con le cuffie, ballando al ritmo di tre diversi dj, ma lasciando il luogo nel silenzio più totale. Probabilmente, anche tra i più giovani, si continuano a prediligere lo scambio e l’incontro e discapito della musica assordante nelle orecchie. Ma una Lanciano così viva e piena di eventi sembra già essere una grande vittoria.