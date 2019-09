La Protezione Civile si prepara a cambiare casa, dall’attuale sede in contrada Marcianese, si trasferirà nell’ex Mattatoio in località Re di Coppe. Da ben 12 anni, infatti, con decreto del Prefetto di Chieti, sono state ridisegnate le aree di competenza dei centri operativi misti (COM) della provincia di Chieti e Lanciano è diventata un centro operativo di un territorio più ampio, che comprende oltre alla città frentana, anche altri Comuni limitrofi.

Per questo motivo, vista la delibera con cui è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di questa nuova struttura, l’Amministrazione Comunale ha deciso di accettare un finanziamento regionale di 649.650 euro inserito nel “piano regionale di interventi strutturali ed antisismici di edifici strategici”.

Lo studio di progettazione di Pescara a cui è stato affidato l’incarico, con una nota, ha però precisato come la somma prevista dal finanziamento regionale sia sufficiente alla sole realizzazione dell’edificio COM esclusa la demolizione che comporta una maggiore spesa di 237.588,41 euro. Per questo motivo, e per non perdere il finanziamento, l’Amministrazione Comunale decide di stabilire questa ulteriore spesa nel Bilancio 2017 così da poter, finalmente, dare una nuova casa alla Protezione Civile.