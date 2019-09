Due squadre di tecnici sono già a lavoro per effettuare i dovuti controlli sulle scuole comunali dopo la violenta scossa di terremoto di ieri mattina, domenica 30 ottobre, avvertita nitidamente anche qui a Lanciano.

“Abbiamo allertato da subito i nostri tecnici per controllare nuovamente a tappeto le 25 strutture comunali a seguito della scossa di ieri - ha dichiarato a Zonalocale il vicesindaco Pino Valente - e nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 ottobre, dovremmo essere in grado di comunicare quanto emerso. Passeranno sotto la lente tutte le scuole comunali che vanno dalle materne alle medie”. Ma anche la Provincia si sta attivando per i sopralluoghi sui restanti edifici.

Particolare attenzione è stata riservata alla scuola media Mazzini, su cui erano stati accesi i riflettori per una situazione poco chiara. “Siamo stati poco fa con i tecnici alla Mazzini - ha riferito Valente - che ci hanno spiegato che quelle crepe sono il risultato del cosiddetto giunto tecnico. La scuola, - ci ha chiarito il vicesindaco - in sostanza, oggi è un unico edificio, ma è stata costruita in due blocchi diversi ed il giunto tecnico è la conseguenza di questa unione. Anche in questo caso, per fortuna, gli allarmismi sono ingiustificati”.

Gli edifici scolastici avevano già superato i controlli molto scrupolosi effettuati a seguito del precedente sisma dello scorso 26 ottobre non riportando lesioni strutturali su muri portanti.

Nelle ore immediatamente successive al sisma, ieri, eseguite verifiche anche sul Polo Museale Santo Spirito, dove sono previsti eventi per la notte di Halloween (per conoscere tutti gli eventi CLICCA QUI) e nel cimitero comunale che si appresta ad accogliere centinaia di cittadini per la festività di Ognissanti.

Al momento, non sono arrivate segnalazioni per danni o lesioni su case o edifici.