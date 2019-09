Lanciano si prepara a commemorare i suoi morti, come ogni anno, con celebrazioni e pellegrinaggi.

Domani mattina, martedì 1 novembre, l’Arciconfraternita Morte e Orazione organizza la consueta processione verso il cimitero di Lanciano che precede la Santa Messa. Si parte alle 10 dalla chiesa di Santa Chiara, verso il cimitero in via della Pace e attraversando corso Roma, piazza Plebiscito, corso Trento e Trieste, via De Crecchio e via del Mare. Alle 11, nel parcheggio antistante il cimitero ci sarà la Santa Messa officiata dal Vescovo mons. Emidio Cipollone.

Ma come al solito, nelle festività di Ognissanti, si prevede un notevole afflusso di persone in via della Pace e nelle vie limitrofe e per questo saranno molti i divieti e le limitazioni al traffico.

Divieto di transito, in direzione del cimitero, obbligo per i veicoli in sosta nei due piazzali antistanti il cimitero ed in sosta all’interno dell’ospedale di defluire attraverso l’uscita in via San Francesco d’Assisi. Divieto di sosta con rimozione in via San Francesco d’Assisi, davanti il cancello dell’ospedale e divieto di sosta sulla prima area di sosta di fronte il cimitero. Inoltre saranno temporaneamente chiuse al traffico veicolare le strade interessate dal pellegrinaggio organizzato dall’Arciconfraternita.