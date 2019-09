Si terrà sabato 5 novembre, in occasione del 13esimo anniversario dalla sua scomparsa, la manifestazione organizzata dal gruppo Frentano non tesserati per ricordare Ezio Angelucci.

L'indimenticato presidente del Lanciano, morto il 6 novembre 2003, da sempre rimasto nei cuori e nei ricordi di tutti, oggi viene celebrato dai suoi tifosi che propongono di intitolare a lui la curva sud dello stadio Guido Biondi di Lanciano.

Sabato 5 novembre prossimo, alle ore 14, ci si ritroverà sotto la Sud per consegnare una targa commemorativa ai famigliari di Angelucci e proporre ufficialmente a chi di dovere di intitolarla all’indimenticata presidente.

Una iniziativa particolare, a pochi mesi, dalla ingloriosa fine della Virtus Lanciano e dei sogni di gloria dei tanti tifosi rossoneri, rimasti orfani della loro squadra del cuore. La gratitudine e l’affetto nei confronti di un presidente così appassionato alla squadra ed ai colori frenati resta, ma c’è chi si chiede a cosa servirà intitolare la curva sud di uno stadio ormai inutilizzato.