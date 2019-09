“Siamo dipendenti comunali e stiamo facendo controlli post-sisma, ci può aprire?”. Si presentano così, con tanto di tesserini ad hoc, alcuni uomini che nelle ultime ore, sfruttando senza alcun ritegno il sisma nel centro Italia, provano ad entrare nelle case di ignari lancianesi ancora spaventati dalle ultime forti scosse presentandosi come tecnici.

A questo proposito, Amministrazione Comunale fa sapere che nessun tecnico è stato incaricato per effettuare ispezioni all’interno di abitazioni private non essendo questa, tra l’altro, una competenza comunale. Per questo, chiunque ricevesse queste visite è invitato a prestare attenzione e ad allertare immediatamente le Forze dell’Ordine.