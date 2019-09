Ragnatele, musica, ragni, fantasmi, trampolieri e lampi di luce saranno i protagonisti dell’oscura notte di Halloween di corso Bandiera. Per la prima volta, il corso vecchio di Lanciano si rende protagonista di un evento in grande che lo coinvolgerà dall’incrocio con via De Crecchio fino a scendere fino alla salita della Posta, con particolari allestimenti e intrattenimento per tutti i gusti.

“L’idea è nata da alcuni commercianti che, per la prima volta, hanno deciso di unirsi per creare qualcosa di bello in corso Bandiera. - ha detto a Zonalocale Anna Bendotti, una delle organizzatrici - Abbiamo lavorato anche in collaborazione con i ristoratori che proporranno speciali menù e piatti take away”.

I negozi saranno aperti fino a mezzanotte e proporranno una speciale scontistica. Ci sarà inoltre una particolare filodiffusione con musiche nordiche e celtiche, intervallate da effetti speciali e tenebrosi tipici della notte di Halloween che, insieme ad un allestimento curato nei minimi dettagli, darà un nuovo volto a corso Bandiera.

La festa sarà arricchita da vin brulé, grandi bracieri, trampolieri, sputafuoco e artisti di strada.

“Sappiamo che quella sera ci saranno altri eventi (per scoprirli LEGGI QUI, ndr) - ci ha detto Anna - e speriamo di vedere un bel viavai di persone che si godono una Lanciano viva su più punti. Speriamo inoltre che possa diventare un appuntamento fisso - ha concluso - e abbiamo già tante idee anche per il prossimo anno!”.