Panchine, una fontanella, cestini per rifiuti ed una balconata con vista sulla Fonte del Borgo. E’ il percorso pedonale turistico che dal piazzale Memmo arriva fino al Time in piazza D’Amico inaugurato in mattinata dal sindaco Mario Pupillo, dal vicesindacoo e assessore ai lavori pubblici Pino Valente e dagli assessori al turismo, Marusca Miscia e a mobilità e traffico, Francesca Caporale.

Un lavoro costato circa 89 mila euro, tutti provenienti da fondi comunali, che hanno permesso di riqualificare la zona adiacente la Fonte del Borgo per garantire un percorso sicuro ai tanti turisti che arrivano in città.

“Oggi siamo testimoni di un nuovo passo che vede la nostra città rigenerarsi - ha dichiarato il sindaco Pupillo dopo il taglio del nastro - ed un nuovo tassello che va ad aggiungersi al Time per garantire la migliore accoglienza possibile ai turisti”.

Si tratta di 400 metri di cemento stampato, precisano gli architetti progettisti Dario Maddestra ed Eugenio Ciccocioppo, con particolare attenzione alla topografia già esistente e senza dimenticare una rampa per disabili. “Piano piano si uniscono nuovi pezzi di quel puzzle che compongono la nostra strategia su Lanciano. - ha sottolineato il vicesindaco Valente - E con questo lavoro andiamo a migliorare non solo l’accoglienza dei turisti, ma anche il percorso dei tanti ragazzi che ogni giorno arrivano in città per motivi di studio”.

Migliorata anche la segnaletica, in italiano e inglese, punto critico iniziale che aveva reso il percorso un po’ nascosto e fatto sì che i turisti, spesso, continuassero a fare il solito slalom tra auto e traffico.

Soddisfazione e un occhio al futuro anche da parte degli assessori a turismo e traffico che hanno rimarcato come questo sia solo un primo passo verso una mobilità più sostenibile, integrata in tutta la città, e nuovi progetti indirizzati a nuove forme di turismo.