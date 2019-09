Torna domani, domenica 30 ottobre, alle ore 18, al teatro Fenaroli di Lanciano, un nuovo appuntamento con la stagione EMF 2016 con il concerto dei Cameristi di Santa Cecilia.

L'Ensemble nasce dalla stima reciproca dei musicisti e dal desiderio comune di affrontare il repertorio da camera con l'affiatamento e l'intesa frutto del lavoro quotidiano in orchestra. L’Ensemble è composto principalmente da prime parti soliste dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia: flauto, oboe e quintetto d'archi, considerate ormai da pubblico e critica tra i migliori musicisti italiani.

Tutti i componenti svolgono un'intensa attività musicale chi come camerista, chi come solista o come docente; hanno tutti collaborato con le più importanti istituzioni musicali come l'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, l'Orchestra del Lucerna Festival, l'Orchestra Mozart di Claudio Abbado o la Chamber Orchestra of Europe. Tutti sono impegnati nei progetti della Human Rights Orchestra.

E’ possibile acquistare i biglietti online sulla piattaforma ciaotickets.com e il botteghino sarà aperto da un'ora prima dello spettacolo presso il Teatro Fenaroli.