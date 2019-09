Quest’anno, nella notte di Halloween, a Lanciano, ci sarà da divertirsi con tanti eventi pensati per grandi e piccini per trascorrere la notte più paurosa dell’anno in compagnia.

La cooperativa Il Pensiero ha deciso di “travestire” il Polo Museale Santo Spirito in occasione della notte di Ognissanti per un percorso tenebroso per grandi e piccini. 30 e 31 ottobre, dalle 16 alle 20, i bambini avranno la possibilità di visitare le sale del Polo allestite a tema: il primo percorso è dedicato ai più piccoli ed è ispirato ai cattivi delle fiabe, il secondo percorso è dedicato ai bambini più grandi, ispirato alle figure paurose classiche e della tradizione popolare. In Sala Convegni spettacoli, proiezioni e laboratori manuali per bimbi di tutte le età. Nel Museo Archeologico “reperti paurosi”. L’ingresso è di 8 euro a bambino comprensivi di laboratorio e merenda a tema.

Il fine didattico di questo evento è quello di utilizzare la festa di Halloween, ormai consolidata anche in Italia, proponendo, piuttosto l’importazione passiva di una festa che non fa parte della nostra cultura e che ha spesso dei contenuti discutibili, una serie di attività come laboratori artistici, letture, proiezioni e percorsi "pauro

si", con l'obiettivo non di esaltare i personaggi negativi ma di utilizzarli per esorcizzare le paure e, come nelle fiabe, dimostrare il valore della bontà e del coraggio.

Dalle ore 20.15, per la prima volta a Lanciano, Escape Room; una stanza, 6 amici, enigmi e rompicapo da risolvere con un unico scopo: trovare la chiave per uscire dalla stanza in 30 minuti. Un’esperienza divertente ma anche stimolante per la mente.

Dalle 21, in piazza Plebiscito, spazio alla musica con il Silent Party. Una festa innovativa, che sta già facendo il giro d’Italia, che farà ballare tutti, nel cuore di Lanciano, senza far rumore. Una sorta di Il tempo delle mele in versione moderna in cui ad ogni partecipante, al costo di 6 euro, sarà data una cuffia in cui ascoltare la musica per ballare, ben 3 dj diversi, ma lasciando la piazza nel più totale silenzio. Ogni cuffia, inoltre, emana una luce diversa in base a quale dj si sta ascoltando creando un gioco di luci e colori.

Quest'anno, ad Halloween, a Lanciano, vietato restare in casa.

